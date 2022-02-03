3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как и где южноуральцы могут бесплатно освоить IT-профессии в 2022 году» с участием заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой и генерального директора АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алены Шороховой (пресс-центр «Гранада Пресс»)