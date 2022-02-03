3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03.02.2022, четверг
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как и где южноуральцы могут бесплатно освоить IT-профессии в 2022 году» с участием заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой и генерального директора АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алены Шороховой (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию науки в Челябинской области с участием министра образования и науки региона Александра Кузнецова и представителей челябинских вузов (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)
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13:00 Челябинск – Торжественное вручение знаков спортивного звания «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья с участием министра физической культуры и спорта Челябинской области Максима Соколова, сенатора Челябинской области Маргариты Павловой и учредителя «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирины Текслер (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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14:30 Челябинск – Неделя безопасного Рунета: мультимедийный урок безопасности «Хороший Интернет – безопасный Интернет!" (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Кружок «Мастерица»: Узор на полотенце (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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15:00 Челябинск – Фольклорный праздник «Зимние «кудесы», посвященный дню рождения Домового (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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