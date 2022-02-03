Самолет из Москвы в Магнитогорск приземлился в Челябинске

Авиарейс из Москвы в Магнитогорске не долетел до места назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 февраля, борт авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Магнитогорск, приземлился в аэропорту Челябинска.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, вынужденную посадку в Челябинске самолет совершил из-за неблагоприятных метеорологических условий в Магнитогорске.

Рейс, на котором было зарегистрировано 55 человек, сел в Челябинске в 8:10. Согласно онлайн-табло магнитогорского аэропорта, его прибытие к месту назначения ожидается в ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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