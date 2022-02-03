Школы Чебаркуля перешли на дистант

Практически все школы Чебаркуля ушли на дистант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость ОРВИ среди чебаркульских школьников достигает 30%. У 27 подростков подтвержден коронавирус. Местные власти решения о введении тотального картина не принимали, отдав инициативу школам.

Первой перешла в формат дистанционного обучения школа №6 (еще на прошлой неделе), сегодня ее руководство будет решать: продлевать работу в таком режиме или нет. Школа №1 ввела дистант до 4 февраля, еще шесть общеобразовательных учреждений – до 7 февраля.

В очном режиме продолжает работать лишь школа №11, ограничившаяся карантином в отдельных классах.

Напомним, тотальный карантин со вчерашнего дня введен в Снежинске. В целом по области ни всеобщий карантин, ни дистант вводить пока не собираются. На вчерашний день в связи с высокой заболеваемостью учеников ОРВИ и выявлением ковида на картин было закрыто 45 южноуральских школ, дистанционно работали 33.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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