российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 февраля 2022, 10:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области приблизилось к 180 тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 992 новых случаев коронавируса, в том числе у 612 школьников. Напомним, накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что роста заболеваемости школьников не отмечается, поэтому тотального перевода школ региона на дистант не планируется.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 12 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 179 тысяч 403 инфицированных. 7 тысяч 796 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 514).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,