Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области приблизилось к 180 тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 992 новых случаев коронавируса, в том числе у 612 школьников. Напомним, накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что роста заболеваемости школьников не отмечается, поэтому тотального перевода школ региона на дистант не планируется.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 12 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 179 тысяч 403 инфицированных. 7 тысяч 796 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 514).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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