Южноуралец отдал больше полумиллиона рублей за возможность эмигрировать

Алиментщик из Миасса расплатился с бывшей женой, чтобы уехать из страны.

Так уж повелось в России, что редкая женщина бывает довольна после встречи с новой женой отца своих детей. Но именно такой случай произошел не так давно в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, 650 тысяч рублей алиментов под контролем судебных приставов лично передала в руки взыскателя супруга должника, получив в обмен расписку об отсутствии претензий со стороны бывшей семьи своего мужа.

Исполнительное производство по взысканию алиментов, которое велось в Миасском городском отделении судебных приставов, неоднократно оканчивалось и возобновлялось – должник не отличался приверженностью к официальному трудоустройству. В периоды отсутствия «белого» заработка, а их было больше и по числу, и по длительности, расчет алиментов велся на основании размера среднероссийской заработной платы. Долг рос. Имущества у алиментщика не было. Банковские счета оказались пусты. Со временем должника лишили водительских прав и запретили ему выезд за границу. Наконец, южноуральца и вовсе объявили в розыск.

Казалось, история могла длиться годами. Но внезапно в отделение судебных приставов явилась супруга должника. Женщина предложила погасить долг мужа, чтобы с него сняли все ограничения. Особый акцент она делала на ограничении выезда за пределы страны. Как объяснила благоверная алиментщика, это мешает семье уехать на постоянное место жительства в другое государство, расположенное «на западном полушарии планеты».

На вопрос, почему не явился сам должник, его супруга ответила, что тот боится, он же в розыске, ему если не уголовная, то административная ответственность за неуплату алиментов грозит. Женщина предъявила нотариально заверенную доверенность на представление интересов мужа, после чего получила постановление о расчете задолженности, которая составила 650 тысяч рублей. В условленный день в отделении встретились бывшая и новая жены должника, и под контролем судебного пристава состоялась передача денег для погашения долга.

В ответ экс-супруга выдала расписку о полном погашении долга и заявление об отзыве исполнительного документа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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