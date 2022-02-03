Приходите летом: челябинцы не могут записаться на прием в ПФР

Электронная очередь на личный прием в ПФР в Челябинске забита на несколько месяцев вперед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинской области не смогла записаться через электронный сервис на прием в клиентский центр ПФР в Челябинске. Об этом дочь пенсионерки рассказала в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Моя мама получает пенсию 10 тысяч рублей. На эту пенсию можно прожить, заплатить за коммунальные услуги за все, купить продуктов в магазине, чтобы элементарно покушать вы считаете на эти деньги можно человеку существовать? – пишет челябинка. – Моя мама отработала 23 года, если даже не больше. И пенсия 10 тысяч – это как вообще? Вчера попыталась через сайт Пенсионного фонда Челябинской области записать маму на прием для пересмотра ее документов и перерасчета пенсии, так у нас нет свободных дат приема. У нас февраль – все занято, март – все занято, апрель – все занято. Невозможно попасть на прием».

Впрочем, по словам жителей региона, такая ситуация наблюдается далеко не всегда. Так, житель Магнитогорска рассказал, что записывался на прием 31 января, и без труда побывал в клиентском центре ПФР 2 февраля.

Возможно, очередь на личный прием в отделениях Челябинска оказалась переполнена из-за ухода сотрудников фонда на больничный, предположили южноуральцы.

В пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области также отметили, что ситуация с записью на личный прием в различных территориях региона разная. И пообещали связаться с автором поста, чтобы выяснить, почему возникли сложности с записью в ее случае. Вместе с тем, сотрудники ПФР признали, что количество обращений на прием и в колл-центр Пенсионного фонда, действительно, выросло. Это связано с расширением мер социальной поддержки, за которые отвечает фонд, пояснили в пресс-службе.

Напомним, с 1 января 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для пяти категорий граждан: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд будут назначаться ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью и другие меры социальной поддержки.

И если у челябинцев есть вопросы по выплатам, положенным им с 1 января, задать их, судя по графику приема граждан, они смогут только ближе к лету.

Челябинск, Виктор Елисеев

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