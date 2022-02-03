ФАС потребовала возбуждения уголовного дела в отношении участников картеля на рынке товаров для детских технопарков в Челябинске

Челябинское УФАС России оштрафовало участников картеля на рынке товаров для детских технопарков «Кванториум» на сумму 7,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО «ФЕНИКС», ООО «ФГОС-резерв» и индивидуального предпринимателя.

По информации антимонопольной службы, челябинские коммерсанты приняли совместное участие в 52 закупках. В 26 закупках победителем признано ООО «ФЕНИКС» (ранее – ООО «Дополнительное образование»), в 11 закупках – ООО «ФГОС-резерв» и в одной закупке – индивидуальные предприниматель.

При этом других участников в торгах не было, и процент снижения от начальной цены контракта составлял от 0,5% до 2 %.

В ходе расследования антимонопольщики выяснили, что заявки на участие в закупках идентичны по своим свойствам, а также созданы под одной учетной записью, что свидетельствует о наличии длительных устойчивых связей и совместной подготовке документов.

Более того, заявки на участие в закупках подавались с одного IP-адреса, принадлежащего ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества», помещения которого использовались компаниями как общая площадка. Так, в 2018 году между организациями были заключены соглашения о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах. Но эти соглашения отнюдь не давали организациям права согласовывать свои действия на электронных аукционах, отметили представители ФАС.

ООО «ФЕНИКС» (Челябинская область) оштрафовано на 5,4 миллиона рублей, ООО «ФГОС-резерв» (Челябинск) – на 2,3 миллиона рублей. Административное дело в отношении третьего участника в настоящее время находится на рассмотрении.

Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для рассмотрения наличия признаков преступления по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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