Школы Озерска уходят на дистант

В Озерске решили перевести школьников на дистант.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении образования Озерска, по решению Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории ЗАТО, в связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста приостановлен образовательный процесс в организациях дополнительного образования (ДТДиМ, ДЮСШ, СЮТ, ДЭБЦ) в очном режиме с 3 по 13 февраля 2022 года включительно.

Также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.

Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля включительно.

«Образовательный процесс в этот период будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий, согласно порядкам, определенным каждой образовательной организацией самостоятельно», – сообщили чиновники.

Запланированные на эти дни досуговые или другие мероприятия либо переносятся на другие сроки, либо проводятся в формате онлайн, либо отменяются (по каждому мероприятию организаторами будет принято конкретное решение).

Челябинск, Виктор Елисеев

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