Южноуральцы вступят в борьбу за олимпийские награды 5 февраля

Стало известно, когда начнут состязаться южноуральские олимпийцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в субботу, 5 января, южноуральцы смогут увидеть первые выступления земляков на зимней Олимпиаде в Пекине.

В 13:30 начнутся состязания по конькобежному спорту. Именно в это время стартуют забеги на дистанции 3 тысячи метров, где Россию будет представлять, а том числе, челябинка Анастасия Григорьева. 10 февраля Анастасия Григорьева выйдет на дистанцию в 5 тысяч метров.

Еще одна конькобежка из Челябинской области – Ольга Фаткуллина – выйдет на дистанции 500 и 1 тысяча метров – 13 и 17 февраля соответственно.

5 февраля в 16:00 начнутся соревнования по шорт-треку, где Южный Урал представляет Екатерина Ефременкова.

9 февраля южноуральцы смогут поболеть за земляков-хоккеистов, которым предстоит выйти на лед в матче сборных России и Швейцарии. Напомним, в составе национальной сборной выступят Сергей Телегин, Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов, Владимир Ткачев и воспитанники челябинской хоккейной школы Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

В этот же день пройдет первый матч российской сборной по керлингу, где Южный Урал представляют Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Противостоять ей будут спортсмены из США.

17-18 февраля пройдут соревнования по фристайлу, где на трассы выйдут Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (дисциплина «ски-кросс») и Александра Глазкова (дисциплина «хаф-пайп»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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