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Четверг, 3 февраля 2022, 15:56 мск

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Москва займет Челябинску на реконструкцию очистных больше миллиарда рублей

Челябинск получит из федерального бюджета средства на реконструкцию очистных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Южного Урала на реконструкцию очистных сооружений в областном центре.

Согласно проекту в течение двух лет планируется модернизировать сооружения механической очистки воды и сооружений обработки осадков.

Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, кто воспользовался новым инструментом поддержки – льготным займом из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что для Челябинска остро стоит задача реконструкции очистных сооружений канализации, так как они были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году.

«Удивительно, что столько лет не подходили к решению одной из важнейших задач для Челябинска. Очистка сточных вод крайне важна для города, и, конечно, запах, который распространяется на город и особенно Металлургический район, – это никуда не годится», – прокомментировал чиновник.

Удивляться, и правда, есть чему. Ведь мало того, что «аромат» челябинских очистных давно уже стал одной из визитных карточек города – по крайней мере, для тех, кто приезжает в областной центр на автотранспорте со стороны Екатеринбурга. Но в декабре 2020 года суд обязал МУП ПОВВ провести их реконструкцию.

А через месяц после этого, в январе 2021 года, власти Челябинска даже представили проект реконструкции. Правда, тогда речь шла о плане на семь лет, реализация которого обойдется в 6,3 миллиарда рублей.

«Новые очистные предполагают прохождение канализационных вод через пять этапов очистки: механический, биологический, облучение ультрафиолетом, блок осаждения и этап доочистки воды. При этом объекты для каждого из этих этапов можно строить по очереди, – рассказывал вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. – Мы понимаем, что самостоятельно профинансировать эту работу за счет города или производственных программ МУПа невозможно, поэтому ведется работа по поиску источников финансирования».

Хотя в самом МУП ПОВВ не торопились с реконструкцией, подчеркивая, что никакой срочности в модернизации нет. «Существующая станция может протянуть еще долго, запас прочности есть», – заявил тогда же, в январе 2021 года генеральный директор предприятия Денис Поташев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2022, РИА «Новый День»

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