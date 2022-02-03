Суд оштрафовал активиста за обидную шутку в адрес мэра Миасса

Суд встал на сторону мэра Миасса в споре с активистом, написавшим нелицеприятный комментарий в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 февраля, Миасский городской суд признал городского активиста Индуса Тукаева виновным в оскорблении мэра Миасса Григория Тонких.

Напомним, чиновник подал в суд на южноуральца после того, как тот оставил в одном из оппозиционных интернет-сообщений шуточно-обидный комментарий с указанием имени главы города. Публикация не на шутку обидела мэра.

При этом горожанин уверяет, что использованное им выражение имело шуточный характер и не должно восприниматься буквально. Но чиновник понял комментарий именно буквально.

В итоге суд удовлетворил иск Григория Тонких и оштрафовал активиста на 5 тысяч рублей. Южноуралец намерен опротестовать решение суда в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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