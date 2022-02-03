Экс-гендиректор структуры ГК «Роскосмос» в Миассе отправится в колонию

В Челябинской области бывший директор промышленного предприятия признан виновным в присвоении вверенных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшего директора Миасского машиностроительного завода (входит в структуру ГК «Роскосмос») виновным в присвоении вверенных средств.

Установлено, что в 2015-2017 годах топ-менеджер заключил с подконтрольной коммерческой организацией ряд фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей. Таким образом он вывел со счета предприятия более 20 миллионов, которые присвоил.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество бывшего гендиректора: объекты недвижимости, транспортные средства, деньги. Ранее судом осуждены двое соучастников преступления, с которыми заключено досудебное соглашение.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил южноуральца к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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