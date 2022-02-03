На Южный Урал надвигается снежный фронт

На Челябинскую область обрушатся снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, ночью 3 февраля и днем 4 февраля на территории Челябинской области ожидается снег, сильный снег, метели, на дорогах гололедица.

«В настоящее время на территории Ашинского район начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», – уточнили представители ведомства.

При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге.

Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

В случае ухудшения погодных условий для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 24 дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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