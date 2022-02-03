Челябинка понесет знамя сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

Представительница Южного Урала стала знаменосцем сборной России на открытии Олимпийских игр.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, стали известны имена знаменосцев сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.
Ими станут серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина, а также олимпийский чемпион Пхёнчхана хоккеист Вадим Шипачев.
Напомним, торжественное открытие XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине состоится завтра, 4 февраля. Начало в 15:00 по московскому времени.
Челябинск, Виктор Елисеев
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