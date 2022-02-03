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Четверг, 3 февраля 2022, 18:29 мск

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Челябинка понесет знамя сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

Фото предоставлено пресс-службой министерства физической культуры и спорта Челябинской области

Представительница Южного Урала стала знаменосцем сборной России на открытии Олимпийских игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, стали известны имена знаменосцев сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ими станут серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина, а также олимпийский чемпион Пхёнчхана хоккеист Вадим Шипачев.

Напомним, торжественное открытие XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине состоится завтра, 4 февраля. Начало в 15:00 по московскому времени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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