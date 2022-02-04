4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04.02.2022, пятница
-
09:00 Челябинск – Пресс-тур из Челябинска в Уйский заказник, где в рамках национального проекта «Экология» пройдет традиционный зимний маршрутный учет – один из основных методов расчета численности животных. Работники ОГУ «ООПТ Челябинской области» покажут представителям СМИ следы зверей и расскажут, как именно проходит подсчет, а также продемонстрируют, как правильно наполнять кормушки для диких животных (отъезд от мэрии Челябинска, пл. Революции, 2)
-
13:00 Челябинск – СМИ приглашаются в зоопарк Челябинска на съемки спасенных на границе с Казахстаном летом 2019-го года гиббонов и яванских макак, которые по решению суда Троицка остаются в столице Южного Урала навсегда
-
13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Какие проекты южноуральские школьники готовы реализовать в регионе» с участием начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Светланы Калимуллиной. Участники пресс-конференции узнают, как в 2022-м году будет организован ХIII чемпионат по проектному управлению на кубок губернатора Челябинской области PMCup; в чем значимость чемпионата для региона и для его участников; как живут проекты и команды-участники чемпионата после его завершения. Мероприятие состоится на платформе «Zoom» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
-
15:00 Челябинск – Час настольных игр «Элиас – скажи иначе», «Имаджинариум» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
-
17:00 Челябинск – Творческая встреча с поэтом, секретарем Союза писателей России Ниной Ягодинцевой, приуроченная к ее юбилею: 29-го января Нине Александровне исполнилось 60 лет (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал третий этаж)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube