4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Какие проекты южноуральские школьники готовы реализовать в регионе» с участием начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Светланы Калимуллиной. Участники пресс-конференции узнают, как в 2022-м году будет организован ХIII чемпионат по проектному управлению на кубок губернатора Челябинской области PMCup; в чем значимость чемпионата для региона и для его участников; как живут проекты и команды-участники чемпионата после его завершения. Мероприятие состоится на платформе «Zoom» (пресс-центр «Гранада Пресс»)