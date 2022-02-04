В Челябинской области нашли три тонны говядины с химикатами из Аргентины

В Челябинской области Россельхознадзор изъял из оборота потенциально опасные говяжьи языки из Аргентины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в январе 2022 года при анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» было установлено, что на Южный Урал из Ленинградской области поступило 2,9 тонны говяжьих языков производства Аргентины.

По информации управления ветеринарии Санкт-Петербурга, продукция не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю «массовая концентрация инсектоакарицидов».

Выявленный препарат предназначен для борьбы с вредными насекомыми и клещами. В целях предупреждения попадания человеку мясопродуктов, содержащих остатки инсектоакарицидов, убой животных разрешается только через 15-65 дней после прекращения приема препаратов.

До получения лабораторных исследований была отправлена челябинским оптовикам для реализации.

Управление Россельхознадзора направило информационное письмо на имя руководителя оптово-розничной организации, получившей потенциально опасную продукцию.

1 февраля ООО «Агродом» (Магнитогорск) проинформировало ведомство, что высказало поставщику претензию, изъяло всю полученную продукцию из оборота и вернуло ее поставщику.

Управление Россельхознадзора с помощью ФГИС «Меркурий» проверило и убедилось, что продукция действительно возвращена поставщику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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