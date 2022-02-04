На Зигальге «распустились» ледяные цветы

В нацпарке «Зигальга» нашли луг с ледяными цветами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка «Таганай», целое поле ледяных цветов «зацвело» на одном из лугов национального парка «Зигальга».

Для образования таких украшений необходимы безветренная погода и перепад температур. Каждый такой цветок формируется шестиугольными кристаллами льда, которые нарастают поверх уже выпавшего снега и соединяются друг с другом.

Кстати, ни одной одинаковой комбинации в этом случае не возникает. Потому двух похожих цветов найти просто невозможно Хотя, по сути, это – обыкновенный иней, только сильно разросшийся, отметили представители национального парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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