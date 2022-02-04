В Челябинске пропал еще один школьник

В Челябинске пропал еще один подросток.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 февраля из дома № 61 по Шоссе Металлургов и не вернулся 12-летний Ильнур Япаров.
Не дождавшись ребенка вечером, мать обратилась в полицию. К поискам подключился отряд «Легион-Спас».
Мальчик ростом 145 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы. Был одет в короткую темно-синюю куртку, , синие спортивные брюки, черную вязанную шапку и черные ботинки.
Напомним, вчера в городе искали 10-летнего школьника. Через несколько часов он сам вернулся домой, рассказав, что уснул в маршрутке и уехал в другой район.
Челябинск, Павел Зварзин
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