В Челябинске пропал еще один школьник

В Челябинске пропал еще один подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 февраля из дома № 61 по Шоссе Металлургов и не вернулся 12-летний Ильнур Япаров.

Не дождавшись ребенка вечером, мать обратилась в полицию. К поискам подключился отряд «Легион-Спас».

Мальчик ростом 145 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы. Был одет в короткую темно-синюю куртку, , синие спортивные брюки, черную вязанную шапку и черные ботинки.

Напомним, вчера в городе искали 10-летнего школьника. Через несколько часов он сам вернулся домой, рассказав, что уснул в маршрутке и уехал в другой район.

Челябинск, Павел Зварзин

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