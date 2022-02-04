В Челябинской области вновь растет смертность от ковида

В Челябинской области на фоне растущих показателей заболеваемости вновь поползла вверх смертность от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки выявлено 4 тысячи 697 новых случаев коронавируса, среди заболевших 666 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 14 зараженных. Напомним, в понедельник сообщалось о 8 летальных исходах, во вторник – об 11, позавчера и вчера – о 12.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 184 тысячи 98 инфицированных. 7 тысяч 810 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 528).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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