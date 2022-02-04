В центре Челябинска отвалилась часть трамвайных путей. Движение электротранспорта встало

В Челябинске продолжают сыпаться рельсы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в самом центре Челябинска – на пересечении улиц Кирова и Труда.
Как пояснили в службе организации движения, совершая поворот, вагон зацепился тормозом за трамвайные пути, в результате часть рельса отвалилась.
Из-за аварии пришлось остановить движение электротранспорта. На место выехала ремонтная бригада.
Челябинск, Виктор Елисеев
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