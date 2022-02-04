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Пятница, 4 февраля 2022, 10:19 мск

Новости Челябинск

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В центре Челябинска отвалилась часть трамвайных путей. Движение электротранспорта встало

В Челябинске продолжают сыпаться рельсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в самом центре Челябинска – на пересечении улиц Кирова и Труда.

Как пояснили в службе организации движения, совершая поворот, вагон зацепился тормозом за трамвайные пути, в результате часть рельса отвалилась.

Из-за аварии пришлось остановить движение электротранспорта. На место выехала ремонтная бригада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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