Экс-собственник ЧТПЗ увлекся цветными металлами

Бывший собственник ЧТПЗ Андрей Комаров переключился с «белой металлургии» на добычу цветных металлов и приобретает контрольную долю в уставном капитале ООО «Федорово Минералз». Сделку уже одобрила ФАС, ее сумма не разглашается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания совместно с «дочкой» госкорпорации Ростех ООО «РТ-Развитие бизнеса» контролирует АО «Федорово Рисорсес», являющееся недропользователем и оператором проекта «Федорова тундра» в Мурманской области.

В рамках реализации проекта планируется строительство к 2027 году ГОКа для разработки одного из крупнейших в Европе месторождений палладия и платины. В строительство планируется вложить более 60 миллиардов рублей. Ежегодно на Федоровой тундре намерены добывать до 16 миллионов тонн руды и производить до 250 тысяч тонн концентрата, содержащего цветные металлы и металлы платиновой группы.

Ранее, в апреле 2021 года принадлежащая Комарову компания «Атом голд» приобрела 75% минус 1 акция «Быстринской горной компании», владеющей лицензией на разработку золоторудного месторождения Кумроч на Камчатке.

«Похоже, Комаров вовремя соскочил «с трубы» и влился в ряды тех металлургических адептов, которые уверовали в медь и другие благородные металлы как в «новое золото» дивного экологически чистого завтра, – комментирует ситуацию телеграм-канал Crazy Metal». – Теперь главное, чтобы новоявленному конкуренту Потанина и Усманова хватило смекалки и ресурсов, чтобы, польстившись на перспективы, не оказаться в долговой ловушке. Как это случилось с коллегой Комарова по «Форбс», правда, уже бывшим, Игорем Зюзиным».

Напомним, Андрей Комаров в течение четверти века был основным владельцем Челябинского трубопрокатного завода. Однако в марте 2021 года миллиардер продал свои акции ПАО «Трубная металлургическая компания», контролируемому бизнесменом Дмитрием Пумпянским.

Челябинск, Виктор Елисеев

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