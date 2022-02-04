«Это опасно для жизни»: инвалид-колясочник оценил пандусы в учреждениях Челябинска

Учреждения Челябинска имеют довольно странные представления о возможностях маломобильных горожанах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в рамках мониторинга безбарьерной среды в Челябинске активисты организации попросили юношу на инвалидной коляске и его мать оценить доступность социальных учреждений. Вместе с общественниками челябинец протестировал пандусы в разных районах города.

Ненормативные размеры пандусов, ледяные спуски, крутые горки и полное отсутствие средств связи с персоналом учреждения для вызова помощи – самые частые проблемы, с которыми столкнулись участники проверки.

Первый участок – травмпункт на улице Российской. И сразу препятствие в виде крутых ступеней без пандуса и подъемника. Эксперты нашли такое решение абсурдным, ведь в учреждении для пациентов с переломами и растяжениями доступная среда – это первая необходимость. В результате поисков был все же найден звонок для вызова помощи, но он находится не с улицы, а внутри здания. Там, куда инвалиду самостоятельно не подняться, отметили общественники.

«Самый страшный пандус – у почты. Я даже не стал пробовать по нему подниматься, это опасно для жизни. С него можно кататься на ледянках, как с горки», – делится впечатлениями челябинец.

Конструкция у Почты России на улице Чичерина, 38б, действительно выглядит угрожающе: гигантский крутой спуск, покрытый льдом. Он практически упирается в другой ненормативный пандус, который принадлежит соседнему детскому центру. Спустившись по такой конструкции, человек на коляске вряд ли сохранит равновесие и легко может получить травмы. Южноуральцы попытались сделать несколько шагов по пандусу, держась за перила, но это оказалось непосильной задачей даже для людей без особенностей здоровья. Тротуары на подходе к почте также не оборудованы в соответствии с нормативами (отсутствует занижение).

Как отмечают общественники, формально установленные пандусы, которые невозможно полноценно эксплуатировать, – это не редкость, а, скорее, печальная закономерность. Поскольку законодательство обязывает учреждения обеспечивать доступную среду для маломобильных граждан (в эту категорию входят также и беременные женщины и люди с временными ограничениями активности), зачастую вспомогательные конструкции устанавливаются для галочки.

Такую, к примеру, участники мониторинга обнаружили на улице Полянка, 2а, возле поликлиники «Полимедика». С помощью общественников молодой человек на коляске смог преодолеть первый подъем по узкому пандусу и даже развернуться на крошечной площадке. Следующий этап – лестничный пролет. Для его преодоления здесь установлен подъемник, вот только ни звонка, ни кнопки, ни инструкции о том, как им пользоваться, нет. Если человек на коляске приехал в поликлинику с сопровождающим – ему повезло. В противном случае остается только просить прохожих зайти внутрь и позвать кого-то из сотрудников. Вдобавок пандус частично завален медицинским мусором (бахилами, пакетами).

Проблемы с наличием или достаточным количеством парковочных мест возле проверенных учреждений активисты Народного фронта обнаружили абсолютно на всех промониторенных участках. Встретились и довольно абсурдные ситуации. Так, возле поликлиники «Полимедика» под единственным знаком «Парковка для инвалидов» ставят машины все желающие, ведь в нем выломана секция со специальным значком, изображающая человека на коляске.

А возле социально-реабилитационного центра на улице Доватора, 1а, парковочное место для инвалидов приспособили для складирования обломков льда, сколотого с тротуара.

«Делать «ледяные горки» для людей с ограничениями здоровья, тратить денежные средства и заявлять, что у нас реализуется программа «Доступная среда», – это халтурный формат работы, который некоторыми лицами воспринимается как оптимальный, когда необходимо шапочно исполнить требования законодательства. Работа должна проводиться комплексно, и я подчеркну, что обеспечение безбарьерной среды – это не одолжение людям с инвалидностью, а прямая обязанность руководителей учреждений», – заявил представитель общественников.

По итогам мониторинга был составлен реестр выявленных нарушений, который передали в прокуратуру с просьбой провести проверку и побудить ответственных лиц обеспечить надлежащие условия для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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