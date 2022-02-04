Многодетной челябинке отказали в маткапитале из-за ошибки сотрудников ЗАГСа

Жительнице Челябинска отказали в материальном капитале из-за орфографической ошибки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Калининского района Челябинска обратилась горожанка, которой отказали в получении сертификата на материнский (семейный) капитал.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники органов ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении старшей дочери женщины в фамилии родителей и ребенка вместо буквы «ё» написали «е».

В 2017 году в семье родился третий ребенок, и челябинка обратилась в УПФР Калининского района областного центра с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Но получила отказ «на основании отсутствия документов, подтверждающих рождение троих детей».

При оценке представленных документов и было выявлено разночтение в написании фамилии в свидетельстве о рождении первого ребенка и двоих последующих. И родство придется доказывать в суде.

«Прокурор района в интересах несовершеннолетних детей обратился в суд с требованием признать факт родственных отношений с целью получения в органах Пенсионного Фонда Российской Федерации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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