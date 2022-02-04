На остановке в Челябинске маршрутчики устроили отхожее место на виду у горожан

Челябинцы устали жаловаться на маршрутчиков, превративших конечную остановку в туалет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Металлургического района Челябинска возмущены поведением водителей автобусов, обслуживающих маршруты №19 и №35.

По словам горожан, на конечной остановке общественного транспорта недалеко от перекрестка улиц Сталеваров и Приборостроителей маршрутчики устроили отхожее место. Водителей не смущают ни расположенные поблизости жилые дома и магазины, ни проходящие мимо дети.

«Там, у нас, на «Термической», – дома, магазин. Люди ходят, дети смотрят, что творят водители, – цитирует 74.ru одну из жительниц района. – Грязь невозможная. Мы писали обращение в районную администрацию, но там нам ответили, что решение этого вопроса не в их компетенции».

В мэрии оказались в курсе конфликтной ситуации. Как рассказали в городском управлении транспорта, руководству обслуживающих маршруты ООО «Сервис – Транс» (маршрут №19) и ООО «Гранд» (маршрут №35) направлены письма. Им поручено взять на контроль вопрос отстоя автобусов и недопущения нарушения санитарных норм и правил водителями автобусов на данном участке.

Перевозчики заверили, что уже провели профилактические беседы с водителями, а также усилили контроль за ними со стороны служб безопасности. И даже пригрозили маршрутчикам финансовыми взысканиями и увольнениями.

На следующей неделе управление транспорта намерено провести выездное заседание с директорами предприятий «для поиска оптимального решения данного вопроса» непосредственно на том самом «нехорошем» месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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