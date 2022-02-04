В школах Магнитогорска отказались от очного обучения из-за роста заболеваемости COVID-19

Образовательные организации Магнитогорска переходят на дистанционное обучение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, с целью снижения уровня заболеваемости, разобщения ученических и педагогических коллективов общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования города с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

Напомним, в Челябинской области продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявлено 4 тысячи 697 новых случаев коронавируса, среди заболевших 666 школьников. С начала пандемии число заболевших превысило 184 тысячи человек.

При этом в регионе фиксируется рост числа госпитализаций и суточной смертности.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 13:00 пятницы, 4 февраля, за сутки подтверждено 610 новых случаев заболевания COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»