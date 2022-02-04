В Челябинской области нетрезвый девятиклассник выпал из окна

В Челябинской области выясняют обстоятельства травмирования подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-летний житель Златоуста выпал из окна пятого этажа, но остался жив. Сейчас выясняются подробности произошедшего.

Инцидент произошел в четверг, 3 февраля. Известно, что школьник был пьян.

Молодой человек упал на козырек подъезда, получив многочисленные травмы. В настоящее время его перевезли в больницу, расположенную в Челябинске.

Полиция начала доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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