В Челябинской области нетрезвый девятиклассник выпал из окна

В Челябинской области выясняют обстоятельства травмирования подростка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-летний житель Златоуста выпал из окна пятого этажа, но остался жив. Сейчас выясняются подробности произошедшего.
Инцидент произошел в четверг, 3 февраля. Известно, что школьник был пьян.
Молодой человек упал на козырек подъезда, получив многочисленные травмы. В настоящее время его перевезли в больницу, расположенную в Челябинске.
Полиция начала доследственную проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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