В чем проблема? Официальные общественники затягивают обсуждение «Зеленого пояса» вокруг Челябинска

Экоактивисты обвинили Общественную палату Челябинской области в саботаже создания «Зеленого пояса» вокруг областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в объединении «Эко-Standart», Общественная палата Челябинской области направила экологам официальный отказ в рассмотрении ходатайства об организации общественных слушаний по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска.

Заявку общественники направили еще в декабре прошлого года. Дело в том, что федеральное законодательство делает региональные общественные палаты обязательными участниками создания «зеленого щита», напоминают экоактивисты. «Инициативой создания лесопаркового зеленого пояса наделены некоммерческие организации или органы местного самоуправления. Для этого заявители должны обратиться с ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату региона, на территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса, – рассказали общественники. – При этом по закону у общественной палаты есть 40 дней для его рассмотрения, обсуждения с органами власти и принятия решения. Далее, в течении полугода должны быть утверждены границ».

Но Общественная палата Челябинской области по той или иной причине срывает этот процесс уже на протяжении нескольких лет. Ведь «Эко-Standart»далеко не первым инициирует создание зеленого пояса. Более того, региональные министерство экологии и главное управление лесами прорабатывали этот вопрос и давали предложения, и все земельные участки согласованы с ними и муниципалитетами.

«Общественная палата ссылается на то, что ранее уже кто-то подавал ходатайство, но проблема в том, что если на наше был дан отказ, то и на аналогичное, от иного лица, тоже должен был быть отказ, так как общественная палата пропустила все необходимые сроки», – возмущаются челябинцы.

«Ответ поразил нас формализмом, – признаются общественники. – По сути, общественной палате необходимо было организовать лишь совещание и провести слушания, всю остальную работу уже провели ведомства и эксперты, но общественная палата и это не сделала.

Мы надеемся, что наш документ будет все-таки принят, так как это поручение президента и губернатора. И вокруг Челябинска появится «Зеленый пояс» площадью более 22 тысяч гектаров. Это действующие леса, парки, зеленые зоны, которые получат охранный статус от вырубки. Туда обязательно войдут Челябинский, Каштакский, Ужовский бор, Харлушевский заказник, городские леса и зеленые зоны Челябинска, Копейска, земли лесного фонда Сосновского и Красноармейского района, лесные насаждения вдоль реки Миасс и Шершневского водохранилища».

Впрочем, в самой общественной палате признали, что отказ, направленный организации, носит формальный характер. И заявили, что ранее с инициативой создания «зеленого пояса» выступила мэрия Челябинска, и именно по ее проекту будут проводить общественные слушания. Правда, территория, указанная городской властью, почти на треть меньше, чем предлагали общественники – всего 16,35 тысячи гектаров.

По проекту мэрии, в состав зеленого пояса должны войти участки вдоль северного, восточного, западного и северо-западного берегов Шершневского водохранилища, территория кладбища «Градское», участки на северо-восток от ЧМК, территории около Первого озера, промплощадки ТЭЦ-3, северо-восточнее Каштакского бора, вдоль южной границы Челябинска и другие.

Предложения же экоактивистов можно будет обсудить и учесть в ходе общественных слушаний, инициированных мэрией, уверяют в общественной палате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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