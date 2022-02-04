«Конь в пальто»: челябинские чиновники сочли запрос депутата неправомерным и неэтичным

В Челябинске заместитель главы районы признан виновным в совершении административного правонарушения. Наказание за это не будет суровым, но скандал получился громким и может стоить чиновнику места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре 2021 года депутат Дмитрий Бельский направил в администрацию Калининского района официальный депутатский запрос по исполнению муниципального контракта в границах своего избирательного округа. Речь шла о благоустройстве. В частности, депутат просил предоставить карты схемы с указанием улиц и домов, заявки на выполнение работ по муниципальному контракту, информацию о ежедневном осмотре всех элементов благоустройства, расположенных на указанной территории для выявления неисправностей (указывался срок: с 1 ноября 2021 года).

Бельский получил ответ от заместителя главы района Андрея Звигинцева: «Направленное вами обращение по предоставлению внутренних рабочих документов администрации района является неправомерным и противоречит правилам депутатской этики».

Напомним, согласно действующей в России схеме управления, представительный орган (в данном случае – Совет депутатов Калининского района) принимает решения и контролирует их исполнение, а исполнительно-распорядительный орган (в данном случае – администрация Калининского района) эти решения исполняет и отчитывается перед Советом.

Но замглавы Калиниского района почему-то считает намерение депутата воспользоваться своими полномочиями и проверить, как работают чиновники администрации, неэтичным и неправомерным. Возможно конечно, что Звигинцев никогда не открывал Устав района, в котором полномочия депутатов по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения закреплены пунктом 9 статьи 21, однако от ответственности за нарушения это его не избавило.

Бельский обратился в прокуратуру, там его запрос сочли вполне этичным, а вот действия Звигинцева – неправомерными. Дело передали в суд, мировой судья признал чиновника винновым в правонарушении и оштрафовал. Штраф, конечно, небольшой – от 5 до 10 тысяч рублей. Но история вышла в публичную плоскость.

И в вышестоящих органах управления уже высказали главе района Колеснику резкое неудовольствие поведением его подчиненных.

Кстати, тот же Звигинцев в беседе с жителями Калининского района заявил, что он – конь в пальто.

Замглавы администрации Калининского района общается с жителями

Челябинск, Ольга Арсентьева

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