5-7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Ярмарка вакансий водителей и кондукторов ООО «Общественный городской транспорт» (ул. Молодогвардейцев, 3; с 9:00 до 10:00 будет организован «трансфер» автобусами предприятия с отъездом от: гипермаркет «Лента» в Челябинске, у. Блюхера, 126 (АМЗ); гипермаркет «МЕТРО» в Копейске, пр. Победы, 76; дворец культуры «ЧМК» в Челябинске, ул. Ярослава Гашека, 1)