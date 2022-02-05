5-7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

05.02.2022, суббота
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10:30 Челябинск – Областной турнир по игре в нарды «Восточные игры» (Дом дружбы народов Челябинской области, ул. Энгельса, 39)
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11:00 Челябинск – Ярмарка вакансий водителей и кондукторов ООО «Общественный городской транспорт» (ул. Молодогвардейцев, 3; с 9:00 до 10:00 будет организован «трансфер» автобусами предприятия с отъездом от: гипермаркет «Лента» в Челябинске, у. Блюхера, 126 (АМЗ); гипермаркет «МЕТРО» в Копейске, пр. Победы, 76; дворец культуры «ЧМК» в Челябинске, ул. Ярослава Гашека, 1)
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14:00 Челябинск – Лекция искусствоведа Анастасии Степановой «История абстрактного искусства: от Кандинского до Поллока» в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Е. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по технике эбру в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Е. Александрова, пл. Революции, 1)
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19:30 Челябинск – Интеллектуальная игра КВИЗ «Страшные сказки», посвященная предстоящей в начале марта премьере спектакля «Каменное сердце» по Вильгельму Гауфу (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
06.02.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Занятие «Птички зимой» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Занятие кружка «Волшебная мастерская» на тему «Снежок-лыжник» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Занятие по основам конструирования «Петушок и Машенька» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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11:00 Челябинск – Школа Самоделкина: мастер-класс «Ремесла русского народа: Матрешка – кукла с секретом» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Час Познавайки: познавательно-прикладное занятие «Русская матрешка» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Школа маленьких художников: «Герой волшебных сказок» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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13:00 Челябинск – «Библиознайка»: занятие, посвященное домашней птице (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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14:00 Челябинск – Занятие по изготовлению венецианской маски в рамках выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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14:00 Челябинск – Занятие «Народная кукла» (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)
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14:00 Челябинск – Час настольных игр: «Волшебник Изумрудного города» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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14:30 Челябинск – Рисуем с Почемучкой: «Огоньки зимнего города» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
07.02.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, пятый этаж)
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11:30 Челябинск – Рассмотрение апелляционной жалобы администрации Челябинска на решение Советского районного суда по Митрофановскому кладбищу (Челябинский областной суд, ул. Труда, 34, зал 307. Слушателей пускать не будут)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как «Welcome Forum» помогает отельерам и рестораторам региона успешнее вести бизнес» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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