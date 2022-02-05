В Челябинской области трехлетний малыш погиб в огне

В Еманжелинском районе трехлетний ребенок погиб во время пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в пятницу, 4 февраля, в поселке Зауральский Еманжелинского района.

«Вечером на центральный пункт связи поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке Зауральский по улице 1-й Квартал. На место ЧП выдвинулись оперативные службы. К моменту прибытия первых подразделений наблюдалось задымление в подъезде и открытое горение в квартире на пятом этаже. Горели мебель и вещи б/у», – рассказали представители ведомства.

На месте происшествия обнаружили мертвой трехлетнюю девочку. Еще одна девочка (11 месяцев) было срочно госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения. Ребенка эвакуировали до прибытия пожарной охраны.

Открытое горение ликвидировано на площади в 10 квадратных метров. Причину пожара и обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. С родственниками организована работа психолога 6-го пожарно-спасательного отряда.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку в связи с произошедшим пожаром и гибелью ребенка.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, полноте проводимой работы с семьей. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой органами предварительного расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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