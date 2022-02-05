Суточная заболеваемость COVID-19 на Южном Урале превысила пять тысяч человек

За сутки на Южном Урале выявлен 5 тысяч 354 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 февраля подтверждены 189 тысяч 452 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 5 тысяч 354 новых подтверждения (из них 789 – среди школьников).

Выписаны 957 человек. ️Больных COVID-19 – 32 тысячи 858 южноуральцев.

Умерли 13 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 823 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 543).

Челябинск, Виктор Елисеев

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