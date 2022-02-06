Число заболевших COVID-19 на Южном Урале превысило 194 тысячи человек

За сутки на Южном Урале выявлено 4 тысячи 900 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 февраля подтверждены 194 тысячи 352 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 4 тысячи 900 новых подтверждения (из них 787 – среди школьников).

Выписаны 1 тысяча 208 человек. ️Больных COVID-19 – 36 тысяч 536 южноуральцев.

Умерли 14 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 837 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 557).

Челябинск, Виктор Елисеев

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