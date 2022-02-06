В Челябинске откроют еще одну «ковидную поликлинику»

На северо-востоке Челябинска откроют «ковидную поликлинику».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, с понедельника, 7 февраля, принимать горожан в Челябинске дополнительно будет еще одна «ковидная поликлиника».

Для жителей северо-востока откроется амбулаторный центр на базе ГКБ №8, дневной стационар (пер. Артиллерийский, 2а).

Прием будет организован с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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