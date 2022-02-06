Двухлетний ребенок погиб во время семейного скандала в Челябинской области

В Челябинской области местный житель подозревается в причинении смерти 2х-летнему ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла ночью 4 февраля в квартире одного из домов Троицка.

Во время бытового конфликта с сожительницей южноуралец попытался ударить ее ножом. В этот момент на руках у женщины находилась 2х-летняя дочь. Удар пришелся на малышку. Позднее она умерла в больнице.

«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", – сообщили в силовом ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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