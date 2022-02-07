После «весенних» выходных на Южный Урал вернулись морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в Челябинской области опускалась до -27 градусов. Сегодня днем ожидается до -18. И только на крайнем западе региона будет до -3.

Грядущая ночь будет не такой холодной – до -20. Днем в ближайшие несколько дней ожидается до -10. А в выходные опять прогнозируется потепление – до -5.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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