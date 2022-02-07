Болеют почти сто сотрудников: в Челябинске скорректировали график работы общественного транспорта

Из-за роста заболеваемости среди работников городских перевозчиков в Челябинске увеличивают интервалы работы автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Общественный городской транспорт» был вынужден пересмотреть интервалы выпуска автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Кензов.

По словам чиновника, причиной увеличения интервалов движения стал рост заболеваемости среди сотрудников перевозчика. «В настоящее время болеют 52 водителя и 47 кондукторов», – рассказал вице-мэр.

Кроме того, в последнее время увеличилось количество жалоб на работу электрического транспорта. «По троллейбусам не хватает порядка 100 водителей, поэтому выпуск транспорта на маршруты снижен», – признал чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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