«Хозяевам неоднократно делали замечания»: СКР и полиция начали проверку по факту нападения собаки на школьника в Челябинске

Выяснились подробности нападения пса на семилетнего мальчика в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля, в поселке Федоровка, в Советском районе Челябинска.

Семилетний мальчик гулял с тремя друзьями. Ребята играли, бегали друг за другом. Во время игры ребенок упал, в этот момент к мальчику подбежала собака и впилась ему в лицо.

По первоначальной информации, на школьника напал бездомный пес. По словам жителей поселка, бродячие собаки бегают по нему внушительной стаей. Челябинцы боятся отпускать детей в школу.

Однако, как уточнили в администрации Советского района, укусившая ребенка собака не была бездомной. «Известна кличка животного, известен его адрес, – рассказал глава района Владислав Макаров. – Собака и раньше проявляла агрессивность. Хозяевам неоднократно делали замечания по этому поводу. Хозяева никак не реагировали».

Проверку по факту нападения на ребенка начали полиция и СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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