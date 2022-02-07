Каждый второй южноуралец перестал следить за собой из-за удаленки

Половина челябинцев на удаленке стали меньше следить за собой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, как работа в удаленном формате сказалась на их внешнем виде, узнала у жителей Челябинской области Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Оказалось, что 49% южноуральцев, работающих дистанционно, стали меньше следить за собой, причем среди мужчин и женщин доля таких ответов почти не отличается. 31% опрошенных, наоборот, стали больше времени уделять уходу за собой. Еще 20% считают, что их внешний вид никак не изменился.

Те, кто стал меньше следить за собой на удаленке, чаще встречаются среди ИТ-специалистов (53%) и маркетологов (51%). Более внимательными к своему внешнему виду стали административный персонал (34%) и банковские работники (30%).

53% жителей Южного Урала обычно работают из дома в неформальной домашней одежде, 21% – в повседневной одежде, 15% – в пижаме или халате, 5% сочетают офисный верх, домашний низ, 3% работают в офисной одежде. Еще 3% выбрали вариант другое, дописав в комментариях, что обычно работают: «в домашней одежде, если онлайн встреча, то одеваю приличный верх», «в исподнем», «в спортивной одежде», «по настроению».

Неформальный стиль чаще выбирают работники продаж (61%), маркетологи и банковские служащие (по 60%), повседневную одежду – высший менеджмент (38%). В пижаме чаще других работают представители медиа и искусства (25%).

По данным онлайн-платформы, в настоящее время сегодня в Челябинской области открыто более тысячи вакансий, предполагающих удаленную занятость. Чаще всего это предложения для операторов call-центров, менеджеров по продажам и программистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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