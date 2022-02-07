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Вакцинация детей началась

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Понедельник, 7 февраля 2022, 12:50 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области снижается выявляемость коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячи 400 новых случаев коронавируса. Показатель снижается второй день, но как тенденцию это рассматривать пока рано. Среди вновь заболевших 660 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 12 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 198 тысяч 752 инфицированных. 7 тысяч 849 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 567).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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