Канализация хлынула в квартиры многоквартирного дома в Челябинске

В Челябинске четвертый день не могут справиться с аварией в системе водоотведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП в доме №44 по улице Бажова в Тракторозаводском районе Челябинска произошло в пятницу, 4 февраля. Устранить аварию не могут до сих пор. Об этом жители дома рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Аварийные службы выезжали на данный объект, что-то пытались устранить, но, не оставив никакой информации, уезжали. Жильцы два дня живут без воды, с «чудесным ароматом», сколько дней это продлится – неизвестно!» – пишет одна из горожанок.

На прикрепленных к посту фотографиях видно, что канализационные стоки хлынули в квартиры жильцов дома. На снимках грязная вода наполняет унитаз и ванну.

«Отличные выходные», – возмущаются горожане.

В управляющей компании, обслуживающей дом, предположили, что причиной ЧП мог стать засор в системе водоотведения. Коммунальщики сообщили, что заявка по дому находится в работе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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