Южноуральские чиновники стали чаще брать взятки

В Челябинской области за год выросло число взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, количество выявленных фактов получения и дачи взяток в 2021 году увеличилось с 356 до 373 преступлений (на 4,7%).

Преступления, связанные со взяточничеством, в общем массиве коррупционной преступности составляют 57,7%.

Общая сумма взяток по выявленным преступлениям составила 60 миллионов рублей, средняя сумма взятки составила 220 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе следствия по уголовным делам о хищениях бюджетных средств с использованием служебного положения причиненный ущерб составил свыше 176 миллионов рублей. При этом, сумма добровольно погашенного ущерба составила около 14,9 миллиона рублей. Стоимость имущества, на которое судами по ходатайству следствия наложен арест, составила свыше 257 миллионов рублей.

Всего в 2021 году правоохранительными органами региона выявлено 646 преступлений коррупционной направленности.

Судами области в 2021 году с вынесением приговоров рассмотрено 252 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности в отношении 265 служащих, из них 211 осуждено по наиболее тяжкому составу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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