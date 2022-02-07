Решили не верить паспорту: в Магнитогорске почетному донору отказали в пособии

В Челябинской области работники соцобслуживания отказались оформлять пособие почетному донору РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в абсурдную ситуацию попала жительница Орджоникидзевского района Магнитогорска. Женщина рассказала об этом в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Я являюсь почетным донором РФ, на днях мне позвонили из собеса и сказали, что работники собеса сомневаются в моей прописке по месту жительства и не верят тому, что у меня в паспорте, – пожаловалась жительница Южного Урала. – На основании этого мне отказано в социальном пособии. Значит, пока я сдавала кровь более тринадцати лет, сомнений в моей прописке ни у кого не возникало. Настало время выплачивать пособия – и вдруг по неизвестной причине появились сомнения. Хотя живу и прописана по этому адресу с 1997».

Рассказ возмутил пользователей соцсетей. «Что за маразм? В паспорте прописка есть, и этого достаточно, что за самоуправство, так можно каждого лишить выплат», – возмущаются южноуральцы.

Кое-кто полушутя посоветовал женщине пригласить сотрудников органов соцобслуживания к себе в гости, чтобы те убедились, что она действительно живет по месту прописки. Но оказалось, что женщина уже делала это, однако безуспешно. «Я пригласила, – рассказала горожанка. – И сказала: обратитесь в домоуправление, в паспортный стол. Мне ответила женщина, имя и фамилию она не назвала. Но отказалась от похода в домоуправление. Это ей не нужно».

В комментариях к посту отписались и чиновники министерства социального развития Челябинской области. Женщину попросили указать в личных сообщениях свои контакты, пообещав разобраться в ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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