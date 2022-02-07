Без объяснения причин: суд разрешил хоронить на Митрофановском кладбище в Челябинске

Апелляционная инстанция отменила решение о запрете захоронений на кладбище, пожирающем Челябинский городской бор.

Как уже сообщал «Новый День», спор вокруг кладбища, расположенного в городском бору, длится не первый год. Челябинцы настаивают на том, что работа погоста серьезно увеличивает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию. К тому же, похоронщиков не раз ловили на организации захоронений непосредственно на территории бора, чему способствовало отсутствие официально установленной границы кладбища.

7 сентября 2021 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования экоактивистов и запретил администрации Челябинска и МКУ «Служба городских кладбищ» «производство всех видов захоронений, включая предоставление земельных участков для этих целей и производство захоронений в существующих могилах на территории общественного кладбища «Митрофановское».

Однако мэрия Челябинска от столь прибыльного бизнеса отказываться, похоже, не собирается: чиновники подали апелляционную жалобу.

Как рассказал юрист-правозащитник Владимир Казанцев, сегодня, 7 февраля, в Челябинском областном суде тройка судей рассмотрела апелляционную жалобу администрации Челябинскаи МКУ «Служба городских кладбищ» по иску о запрете новых захоронений на Митрофановском кладбище.

Экоактивистов на рассмотрении жалобы представляли муниципальный депутат Елена Вахтина и юрист Ирина Темченкова.

«В ходе заседания произошла замена состава коллегии судей. Никто не запомнил их имен. Поэтому пока не могу сказать, кому принадлежит авторство апелляционного определения. Под конец заседания в областном суде был объявлен пятиминутный перерыв, который затем превратился в двадцать минут. Судьи долго совещались. Елена и Ирина мне рассказали, что во время перерыва судья-докладчик покидала состав и удалялась из зала. Куда, они не знают», – рассказал правозащитник.

В итоге Челябинский областной суд без объяснения причин отменил решение Советского районного суда по Митрофановскому кладбищу, которое ранее запрещало совершать новые захоронения. Мотивировки пока нет, она будет готова примерно через две недели.

Челябинцы намерены обжаловать решение областного суда в кассационной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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