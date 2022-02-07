Школы Златоуста уходят на карантин

В Златоусте образовательные учреждения закрыли на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 8 февраля все школы Златоуста переходят на очно-заочную форму обучения. Сообщение об этом появилось в официальной группе мэрии города в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в Челябинской области по-прежнему фиксируется высокий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, в последние два дня отмечается снижение суточного прироста заболевших.

Так, за минувшие сутки в регионе выявлено 4 тысячи 400 новых случаев коронавируса, что почти на тысячу меньше, чем в субботу, 5 февраля. Хотя как тенденцию это рассматривать пока рано. Среди вновь заболевших 660 школьников.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 198 тысяч 752 инфицированных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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