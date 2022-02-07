Пять человек претендует на кресло главы Еманжелинского района

В Еманжелинском районе закончился прием документов от кандидатов в главы муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 4 февраля, Собрание депутатов Еманжелинского района завершило прием заявлений от кандидатов в главы муниципалитета. На участие в конкурсе подали документы пять претендентов.

Среди участников юрисконсульт администрации Еманжелинска Нурлан Кинибаев, предприниматель Евгений Райс, действующий глава района Евгений Светлов, машинист-инструктор локомотивных бригад дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» Иван Цивилев и вице-мэр Еманжелинска Андрей Энтин.

Конкурс запланирован на 10 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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