8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2022, вторник
-
10:00 Челябинск – Занятие «Веселая геометрия» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
-
10:30 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Новые правила и ограничения для пациентов с COVID-19» в режиме видеоконференции с участием специалистов минздрава и Роспотребнадзора Челябинской области
-
11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как южноуральские НКО могут получить поддержку Фонда президентских грантов» с участием начальника управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрия Семенова и директора Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаила Комиссарова (пресс-центр «Гранада Пресс»)
-
13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как создать в интернете безопасную среду для детей» с участием уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, руководителя Центра мониторинга социальных сетей Челябинского института развития профессионального образования Елизаветы Щетининой и др. (пресс-центр «Гранада Пресс»)
-
14:30 Челябинск – Мастер-класс «В подарок папе» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусаровой, ул. Российская, 24)
-
15:00 Челябинск – Праздничный концерт оркестра «Уральский диксиленд» к Дню науки «From Duke to Beatles» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube