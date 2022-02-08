Еще один муниципалитет Южного Урала отправил школьников на дистант

В Челябинской области муниципалитеты один за другим отправляют школьников на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Агаповском районе Челябинской области все школы и организации дополнительного образования отправили на дистанционное обучение. Меры введены с 8 по 14 февраля включительно.

Такое решение принял районный штаб в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Агаповском районе и в целях профилактики.

Напомним, в Челябинской области по-прежнему фиксируется высокий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, на утро 7 февраля за сутки в регионе выявлено 4 тысячи 400 новых случаев коронавируса. Среди вновь заболевших 660 школьников. Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 198 тысяч 752 инфицированных.

В связи с этим об отмене очных занятий в школе и переходе к очно-заочной форме обучения ранее объявили власти Озерска, Снежинска, Магнитогорска и Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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