В Челябинске выстраиваются огромные очереди в психоневрологическую больницу

Челябинцы жалуются на огромные очереди, каждый день выстраивающиеся к областной психоневрологической больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии длинной очереди вдоль одного из корпусов выложили в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях. Люди стоят в темноте – снимок сделан рано утром.

«При устройстве на работу требуют справку с Кузнецова-2а об обязательном прохождении психиатрического обследования, – пишет автор фото. – Все бы ничего, но очередь на это обследование стоит от самых ворот больницы, и все это в наше непростое время пандемии!

Как устраиваться на работу в таких условиях? Не хватает талонов, запись через «госуслуги» до 21 февраля уже расписана! Люди целыми предприятиями приходят. И за то, что ты стоишь тут с 5 утра, ждешь талон, потом еще и бежишь в другой корпус оплачивать. И только потом можно проходить обследование. Безобразие!»

Пост вызвал большой отклик у челябинцев. Они подчеркивают: эта очередь даже не к врачу, а за талонами. «Причем количество талонов ограничено, не факт что достанется. Сын к 6 утра приезжал очередь занимать», – пишет одна горожанка.

«Да, правда: талонов нет, если в 5 утра не успеешь, – подтверждает другая. – Какой-то беспредел. Это, причем, за свои деньги. Я в шоке: неужели нельзя как-то помочь людям.

«И это очередь к врачу, который, практически, никакой медицинской помощи не оказывает», – отмечает третий комментатор.

Некоторые предлагают лайфхаки: съездить за справкой в соседний город или приехать перед обедом и подождать, когда закончится перерыв – тогда к врачу можно попасть быстрее (но раз на раз не приходится).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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