Дорогу в курортной зоне под Челябинском «оккупировали» большегрузы

Южноуральцы заявляют, что дорогу в курортной зоне «оккупировали» большегрузы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалоба размещена в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Просим губернатора Челябинской области обратить внимание, что, начиная с 2021 года, и продолжается очень активно использование большегрузными, тяжелыми машинами (типа КамАЗ) дороги вдоль озера Сугояк (Лазурный – Миасское) в Красноармейском районе.

Вдоль этой дороге находятся оздоровительные комплексы, детский спортивно-оздоровительный комплекс «Черемушки». Как можно использовать курортную зону для машин, которые должны использовать только объездные дороги! Что, прессу по этому поводу привлекать? Ведь Вы, Алексей Леонидович, в качестве гостя были в этом детском комплексе, и знаете эту местность, – пишут южноуральцы. – Грузоперевозки осуществляются через каждые три-пять минут, скорость не сбавляется, дети из «Черемушек» боятся переходить дорогу!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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