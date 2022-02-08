Поселок в Челябинской области заволакивает графитовая пыль

Жители Муслюмово пожаловались на предприятие по производству графита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Муслюмово Кунашакского района опасаются «экологического бедствия», к которому может привести работа одного из местных предприятий.

Компания занимается производством искусственного графита и других полуфабрикатов из графита, используя для этого отходы промышленных предприятий. Отходы от производства электродов с ЧЭМК и отходы графитовой пыли от «Донкарбграфит» доставляются в поселок Муслюмово. При транспортировке и дальнейшей переработке большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участках, а сами отходы просто складируют на неизолированный площадке и под открытым небом. В результате загрязняются не только земли, но и подземные горизонты с грунтовыми водами. А при производстве большое количество вредной пыли загрязняет атмосферный воздух. Все это вызывает недовольство жителей поселка.

При этом графитовая пыль и содержащиеся в ней соединения с тяжелыми металлами меди, алюминия, марганца представляют опасность для здоровья человека. Ее длительное воздействие на организм может спровоцировать развитие таких заболеваний, как силикоз и антракоз.

«Нашими общественными инспекторами охраны природы в ходе выезда были зафиксированы нарушения при складировании и переработке отходов. Огромное количество отходов размещено на землях за пределами производства, вокруг предприятия и непосредственно вблизи жилых домов находится огромное количество пыли, – рассказали представители движения «Эко-Standart». – Происходит загрязнение атмосферного воздуха и почвенного покрова. Нами были составлены акты, которые мы направим в региональное Министерство экологии с последующей передачей в Росприроднадзор для проведения внеплановой проверки».

Общественники считают, что компетентным органам стоит обратить внимание на то, имеет ли предприятие разработанную и утвержденную санитарно-защитную зону, выполняются ли мероприятия, проводимые в период НМУ, а также провести замеры на источнике непосредственного выброса и проверить наличие газоочистки и пылеулавливающего оборудования.

Кроме того, южноуральцы направили в Росприроднадзор запрос об аннулировании выданных лицензий на транспортировку и переработку отходов, так как при них допускаются грубые нарушения природоохранного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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